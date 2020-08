Belinda Bencic rinuncia agli US Open (Di sabato 15 agosto 2020) Belinda Bencic si aggiunge alla lista di big del tennis mondiale ad aver rinunciato agli US Open. La tennista ha annunciato sui suoi profili social di voler tornare a giocare il mese prossimo sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Il ritiro della numero 8 al mondo significa che tre delle quattro semifinaliste femminili nel 2019 non parteciperanno al torneo del Grande Slam americano, in programma a New York dalla fine di agosto. Leggi su sportface

