Bayern Monaco-Lione in tv: data, orario, streaming della semifinale Champions League (Di sabato 15 agosto 2020) Alle 21:00 di mercoledì 19 agosto Bayern Monaco e Lione scenderanno in campo in occasione della seconda semifinale di Champions League 2019/2020. Dopo aver battuto Barcellona e Manchester City ai quarti di finale, le due squadre sono pronte a contendersi il pass per la finalissima dell’edizione 2019/2020 della competizione più prestigiosa in Europa. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. In ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Leggi su sportface

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, Piqué: 'Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare' - DiMarzio : #Barcellona: le parole di #Bartomeu e i primi nomi per la panchina - DabblePebble : Guardiola's annual report: 2019-20: (Quarter) Man City 1-3 Lyon 2018-19: (Quarter) Man City 4-4 Spurs 2017-18: (Qua… - andrelapegna : RT @MauroZammuto: @bennygiardina Lione,PSG,Bayern Monaco e Lipsia a luglio non hanno giocato,ora sono in semifinale di una #ChampionsLeague… -