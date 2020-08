Bayern Monaco, Goretzka spietato: “Vedere Messi distrutto mi ha divertito” (Di sabato 15 agosto 2020) Il Bayern Monaco spaventa l'Europa. I bavaresi si sono sbarazzati con sorprendente facilità del Barcellona, rifilando ai catalani un clamoroso 8-2 nei quarti di finale. Ora la squadra di Flick guarda con notevole fiducia le prossime partite.caption id="attachment 1007111" align="alignnone" width="1024" Philippe Coutinho, Bayern Monaco (Getty Images)/captionspietatoTra i protagonisti della cavalcata dei tedeschi c'è sicuramente Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha commentato nel post gara l'incredibile successo sul Barcellona: "E’ difficile dire adesso cosa si prova, dato che la partita è finita da poco. Penso che ci vorranno almeno un paio di giorni per elaborare un risultato come questo. Abbiamo tanta fiducia, ma nello spogliatoio ci siamo appena detti ... Leggi su itasportpress

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, Piqué: 'Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare' - DiMarzio : #Barcellona: le parole di #Bartomeu e i primi nomi per la panchina - interjezzy : RT @SkySport: Rummenigge: 'Perisic ci piace molto. Sogno doppietta Bayern-Inter in Europa' - kidandj : Leo Messi prima di scendere in campo ieri sera contro il Bayern di Monaco -