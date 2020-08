Alex Zanardi, il nuovo messaggio del figlio Niccolò fa commuovere tutti (Di sabato 15 agosto 2020) Alex Zanardi, il nuovo messaggio del figlio Niccolò fa commuovere tutti. La foto inoltre fa stropicciare gli occhi per l’incredibile somiglianza tra figlio e padre. Era diverso tempo che Niccolò Zanardi non pubblicava qualcosa sui social. La situazione di suo padre Alex è stazionaria da quel che si apprende ma rimane purtroppo gravissima. Leggi anche … L'articolo Alex Zanardi, il nuovo messaggio del figlio Niccolò fa commuovere tutti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

loredanapapa2 : RT @juve_elena: Buongiorno Alex ? @lxznr Buon ferragosto di cuore ?Che Gesù ??ti aiuti a combattere e sconfiggere questa battaglia e che rit… - juve_elena : Buongiorno Alex ? @lxznr Buon ferragosto di cuore ?Che Gesù ??ti aiuti a combattere e sconfiggere questa battaglia e… - CorriereUmbria : Alex Zanardi, il figlio Niccolò stringe Martina: 'Sa farmi sorridere anche nei momenti molto difficili' #zanardi… - ludovicacastal1 : “Volevo solo pedalare”: la grinta, la forza e tutta la simpatia di Alex Zanardi nel suo secondo libro - LeiteAzedo5 : RT @VentagliP: “La vita è come il caffè puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi ma se lo vuoi far diventare dolci devi girare il cucchiain… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Corriere dell'Umbria

E' chiaro che quando parla di "momenti molto difficili" il ragazzo si riferisca proprio al padre, ricoverato al San Raffaele di Milano dove sta ancora lottando per continuare a vivere. Naturalmente l' ...Com’ è stata vissuta la recente quarantena in casa Marcegaglia e nell’azienda di famiglia? Le considerazioni di un giorno, il 25 Aprile, sono in forma di dialogo-diario nell’intervista rilasciata da E ...