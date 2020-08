Zangrillo risponde a Crisanti: "Le bugie hanno le gambe corte. Sogni d'oro" (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA - La saga delle polemiche tra i vari esperti sui contagi di Coronavirus si arricchisce di un nuovo capitolo. Protagonisti dello screzio Alberto Zangrillo e Andrea Crisanti . Quest'ultimo aveva ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - La saga delle polemiche tra i vari esperti sui contagi di Coronavirus si arricchisce di un nuovo capitolo. Protagonisti dello screzio Alberto Zangrillo e Andrea Crisanti. Quest'ultimo aveva giu ...

Continua il botta e risposta tra i due professori Alberto Zangrillo e Andrea Crisanti, in disaccordo sulla lettura dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Tra studi televisivi e social, i due espe ...

