Zangrillo, Lopalco e il contagiato che non va confuso con il malato (Di venerdì 14 agosto 2020) In un intervento a In Onda che risale al 12 agosto il professore del San Raffaele Alberto Zangrillo aveva fatto un distinguo tra contagiati e malati a proposito del bollettino della Protezione Civile: “Le notizie relative ai contagi degli ultimi giorni sono “la conferma di quello che ho detto il 28 aprile, quando appena usciti dalla fase più drammatica dell’epidemia dissi che dovevamo imparare a convivere col virus. Essere contagiati non significa essere malati”. “Fa bene il governo ad adottare con le regioni tutte le norme per cercare di identificare precocemente i contagiati. Non dobbiamo però confondere il contagiato con il malato. Il contagiato ha un’evidenza sierologica per cui è venuto a contatto con un virus e nel 99% dei casi non manifesta una ... Leggi su nextquotidiano

Un soggetto positivo al virus ma che non esprime sintomi di malattia è tecnicamente un portatore (li abbiamo sempre chiamati asintomatici, ma il termine corretto è questo). Il portatore può essere un ...

Era l’inizio di aprile, quindi nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria, quando Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, aveva rilasciato un'intervista a Libero ...

