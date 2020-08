Vertonghen al Benfica, Mourinho: «Sarà un grande giocatore del club» (Di venerdì 14 agosto 2020) Jan Vertonghen, ormai prossimo giocatore del Benfica, è stato elogiato dal tecnico del Tottenham, José Mourinho «Sarà un grande giocatore nel club portoghese. E’ un leader silenzioso, un uomo spogliatoio. Di leader in campo nel corso della mia carriera ne ho incontrati tanti, ma lui è uno dei migliori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

