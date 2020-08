Ufficiale: Catania, Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Catania riparte da Giuseppe Raffaele dopo l’addio di Lucarelli. Il club siciliano lo ha comunicato attraverso una nota: “Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giuseppe Raffaele Addamo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 5 dicembre 1975. Nelle ultime due stagioni, in Serie C, mister Raffaele ha brillantemente guidato il Potenza, giunto alla conquista di piazzamenti di rilievo nel girone C e successivamente apprezzato nel corso dei playoff.” Foto: profilo twitter Catania L'articolo Ufficiale: Catania, Giuseppe Raffaele è il nuovo ... Leggi su alfredopedulla

