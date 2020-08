Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto: "Gli schiaffi sul set erano tutti veri" (Di venerdì 14 agosto 2020) La regista di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto obbligava quotidianamente Mariangela Melato e Giancarlo Giannini a prendersi a schiaffi. Secondo quanto riferito da Mariangela Melato la regista di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto obbligava quotidianamente lei e Giancarlo Giannini a picchiarsi sul set del film: ogni schiaffo presente nella pellicola infatti, a detta dell'attrice, è assolutamente autentico. L'attrice ha dichiarato: "Eravamo in un luogo straordinario, dove per due mesi Lina ci obbligava, me e Giancarlo, a pestarci a sangue, come ricorderà chi ... Leggi su movieplayer

La regista di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto obbligava quotidianamente Mariangela Melato e Giancarlo Giannini a prendersi a schiaffi. Secondo quanto riferito da Mariangela ...

