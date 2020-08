Transumanza Falasche /Jenne 2020: 8 ragazzi percorrono 107 chilometri a piedi in 2 giorni (Di venerdì 14 agosto 2020) La Transumanza Falasche/Jenne un’arte antica, con la quale i pastori dal territorio dei Volsci a quello degli Equi, portavano le greggi in ambienti più tiepidi per poi risalire all’inizio della primavera. Un rito antico le cui origini si perdono nella notte dei tempi ma questa usanza cessa nei primi anni 60, per dare spazio a allevamenti e fabbriche. Tradizioni che rivivono ancor oggi con la tradizionale “MARCIA DELLA Transumanza” da Falasche a Jenne. Soltanto una persona, Ivano Caronti, nel 2015 aveva percorso l’intero itinerario correndo, ma quest’anno si è andati oltre: 8 persone (Giovanna Squitieri, Perica Annarita, Simona Toselli, Marzia Saracino, Valenza Roberto, Fracassi Roberto, Bruschini Andrea e Ivano Caronti), supportati da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Transumanza Falasche /Jenne 2020: 8 ragazzi percorrono 107 chilometri a piedi in 2 giorni - EcoLitoraleTv : TRANSUMANZA FALASCHE / JENNE 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Transumanza Falasche La Transumanza Anzio Jenne tutta di corsa, ecco la testimonianza Il Clandestino Giornale