Telese, Carofano: "Basta speculazioni su cittadini e lavoratori"

Tempo di lettura: 2 minuti

"Le determine n. 454, 455, 456 e 457 del 12 agosto 2020 sono la riprova di quanto strumentale fosse la nota della compagine Tutti Telese che è stata del tutto disattenta e inopportuna". Così in una nota Pasquale Carofano, fino a poche settimane fa sindaco di Telese Terme. Prosegue Carofano: "Gli atti prodotti, che liquidano le fatture di marzo, aprile, maggio e luglio per il servizio di igiene urbana, sono provvedimenti di natura tecnica che hanno richiesto tempi di approfondimento e di certo non nascono dalle sollecitazioni di "Tutti Telese". Lo conferma la data del registro di area n. 82 dell'11 agosto 2020, ossia il giorno nel quale è stato fatto scoppiare un "casus belli". Da un lato c'erano i ...

