Stefano De Martino vola a Ibiza per riconquistare Belen (Di venerdì 14 agosto 2020) Stefano De Martino le sta tentando davvero tutte per riconquistare Belen! Nelle ultime ore, infatti, è volato ad Ibiza da lei. Ce la farà il ballerino o è troppo tardi? Non sono bene chiari i motivi che hanno spinto la coppia a separarsi ma, di certo, per uno dei due la storia non è ancora chiusa. Sembra, infatti, che Stefano non si sia ancora arreso e le stiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Stefano De Martino e Daniele Scardina a Ibiza per dimenticare Belen Rodriguez e Diletta Leotta - infoitcultura : Belen Rodriguez demolisce le speranze di Stefano De Martino: “Non tornerò sulle mie scelte” - infoitcultura : Stefano De Martino sbarca a Ibiza per riconquistare Belen Rodriguez - infoitcultura : Stefano De Martino e Daniele Scardina. I problemi di cuore si curano ad Ibiza - giadinagrisu : RT @tempoweb: De Martino e King Toretto senza #Belen e #dilettaleotta si consolano a Ibiza -