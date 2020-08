Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, la rivelazione: “Si sono sposati” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’estate del gossip si anima nuovamente con uno scoop che vede protagonisti Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Sulle pagine dei giornali per la loro rottura, ma soprattutto ultimamente per la presunta relazione della Pascale con Paola Turci, ora Alberto Dandolo ha rivelato alcuni particolari della donna e del suo legame con l’ex premier. Il rapporto tra Berlusconi e la Pascale Dalla notizia della loro rottura, sono state numerose le indiscrezioni emerse, tra cui quella della “buonauscita” da 20 miloni. Quindi, le rispettive nuove relazioni, vere o presunte tali: quella della Pascale con la cantante Paola Turci, che ha suscitato insulti da parte di esponenti politici, ma anche quella di ... Leggi su thesocialpost

