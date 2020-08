Sarri Ronaldo, la rivelazione di Sconcerti: «Fu Paratici a chiedergli di andare» (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarri Ronaldo, Sconcerti spiega l’incontro tra i due al Corriere della Sera: «Fu Paratici a chiedergli di andare» Mario Sconcerti, tramite le colonne del Corriere della Sera, ha rivelato un dettaglio non da poco. Stando a quanto riportato, l’incontro tra Ronaldo e Maurizio Sarri per chiedere al portoghese come voleva giocare fu voluto da Paratici. Fu Sarri a presentarsi – si legge – e non l’inverso come è di regola. Lo stesso Sarri non era sicuro di doverlo fare, ma era il primo atto ufficiale e non voleva iniziare con un no. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - Gazzetta_it : #Juventus, non basta super #Ronaldo. #Champions stregata, #Lione ai quarti. E ora cosa succede a #Sarri? #ucl… - mundodeportivo : ?? Gazzetta: Cristiano Ronaldo no soporta a Sarri - OAgostinoooo : Contrordine, Sarri voleva mandare via Ronaldo - LGWsport : @pietro94704983 Ronaldo che fa fuori Sarri vale? Per me è una bombona perchè poi dopo due ore Sarri esonerato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Ronaldo Incontro Sarri-Ronaldo, la rivelazione di Sconcerti: "Mi disse che glielo chiese Paratici" Goal.com Sarri Ronaldo, la rivelazione di Sconcerti: «Fu Paratici a chiedergli di andare»

Mario Sconcerti, tramite le colonne del Corriere della Sera, ha rivelato un dettaglio non da poco. Stando a quanto riportato, l’incontro tra Ronaldo e Maurizio Sarri per chiedere al portoghese come vo ...

Ronaldo o Dybala, la Juve sceglie chi buttare giù dalla torre per un altro attaccante

La delusione della mancata qualificazione in Champions è ancora fortissima ma con l'esonero di Maurizio Sarri e l'ingaggio di Andrea Pirlo la Juventus è ripartita subito. La svolta tanto attesa in Eur ...

Mario Sconcerti, tramite le colonne del Corriere della Sera, ha rivelato un dettaglio non da poco. Stando a quanto riportato, l’incontro tra Ronaldo e Maurizio Sarri per chiedere al portoghese come vo ...La delusione della mancata qualificazione in Champions è ancora fortissima ma con l'esonero di Maurizio Sarri e l'ingaggio di Andrea Pirlo la Juventus è ripartita subito. La svolta tanto attesa in Eur ...