Recensione Horizon: Zero Dawn PC, tanto potenziale inesploso! (Di venerdì 14 agosto 2020) In questa Recensione analizzeremo la versione PC di Horizon: Zero Dawn, arrivata dopo tre anni dall’uscita originale, ma purtroppo lontana dalla perfezione Andiamo ad analizzare in questa Recensione la versione PC di Horizon: Zero Dawn, tra vari difetti, ma anche diversi pregi assolutamente non da sottovalutare. Essendo l’analisi esclusivamente del porting, non ci concentreremo sul gioco in sé, che abbiamo già recensito e che rimane nei contenuti identico alla versione console. L’unico aspetto da sottolineare è infatti che la versione PC include tutti i DLC rilasciati fin’ora. Tra questi l’unica vera espansione di trama è Frozen Wilds, che aggiunge un’intera nuova regione e circa 9 ... Leggi su tuttotek

LordPist65 : La mia recensione dell'ultimo album dei Beyond The Event Horizon, 'Leaving The 3rd Dimension', su Aristocrazia Webz… - motoblog : Forza Horizon 4: recensione e prezzi - QuotidianoMotor : Forza Horizon 4: recensione e prezzi - Caterinadiiorgi : Forza Horizon 4: recensione e prezzi - KingArthassolo : RT @DenjinDen: ??#HorizonZeroDawn di @Guerrilla approda anche su PC! Come se la cava il port dell'esclusiva #Sony @PlayStation? Scopritelo… -