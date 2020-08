Ragazza muore annegata dopo tuffo nel lago Maggiore (Di venerdì 14 agosto 2020) VARESE, 14 AGO - Una donna di vent'anni, di origini marocchine, è morta oggi dopo un tuffo nel lago Maggiore, in provincia di Varese. Il corpo senza vita è stato recuperato da un soccorritore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

