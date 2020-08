Poste Italiane rafforza la flotta green: 480 i mezzi ecologici (Di venerdì 14 agosto 2020) Poste Italiane rafforza la flotta green della Capitale e continua a viaggiare ad energia pulita. Salgono a oltre 480 i mezzi ecologici in forza nei 19 Centri di Recapito dai quali ogni giorno partono ... Leggi su leggo

GianniGirotto : #SUPERBONUS 110% ed ALTRI BONUS - ANCHE POSTE ITALIANE SI ATTIVA A questa pagina ufficiale, gli strumenti di cessi… - oslaz : Roma, sostenibilità ambientale e sociale: Poste Italiane rafforza la flotta green - DarioJTD : @CBugliano Si potrebbe usare come spot: Poste italiane ... Oltre ogni confine!!! - Italians_online : Gruppo Piaggio ????: 5.000 scooter a tre ruote per Poste Italiane, contratto di oltre 31 milioni di euro. Piaggio neg… - FurnoDaniele : Oggi, per etica, scrivo a @UPS_IT perché mi hanno consegnato un pacco in contrassegno senza farmelo pagare. Oltre a… -