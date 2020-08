Politici col bonus 600 euro, Tridico alla Camera: “Task force antifrode ha fatto accertamenti su anomalie perché i parlamentari hanno loro gestione previdenziale. Non sono stato io a far uscire la notizia” (Di venerdì 14 agosto 2020) Prima ha ricordato tutte le categorie che avevano diritto al bonus e rivendicato che l’istituto ha pagato 13,3 milioni di prestazioni per Covid, tra cui 4 milioni di indennità e 300mila redditi di emergenza. Ma subito dopo Pasquale Tridico, nell’attesa audizione in commissione lavoro della Camera, è arrivato al punto: perché la task force antifrode ha individuato, tra i milioni di nomi dei beneficiari, quelli dei cinque deputati e delle centinaia di Politici locali che hanno chiesto il bonus di 600 euro? Tra gli altri requisiti, ha ricordato il presidente Inps, c’era il fatto di “non devono essere titolari di un trattamento pensionistico né iscritti ad altre forme ... Leggi su ilfattoquotidiano

