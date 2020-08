Piqué duro, commenta la sconfitta: “Abbiamo toccato il fondo, è una vergogna!” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci mette la faccia Gerard Piqué che commenta la sconfitta tuonando, come si legge dal portale del Movistar Tv: “Una partita orribile, un disastro, vergogna è la parola giusta. Abbiamo toccato il fondo, se necessario per il bene del club sono il primo a lasciare”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Piqué duro, commenta la sconfitta: “Abbiamo toccato il fondo, è una vergogna!” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

