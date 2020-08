Pd-M5S, scoppia la pace anche in tribunale: “Stop alle cause che ci vedevano contrapposti, cambiato clima politico”. Renzi: “Io non le ritiro” (Di venerdì 14 agosto 2020) Pd-M5S: “Stop a cause che ci vedevano contrapposti, cambiato clima politico” A quasi un anno dalla nascita del governo giallorosso e nel giorno in cui gli iscritti al M5S hanno dato il via libera sulla piattaforma Rousseau alle alleanze locali, tra Pd e Movimento 5 Stelle scoppia la pace anche in tribunale: i due partiti, infatti, hanno fatto sapere di ritirato le cause che li vedevano contrapposti. “Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali ... Leggi su tpi

“Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con ...

Luigi Di Maio, fotografo da 35 mila euro l'anno e scoppia la polemica sul ministro degli Esteri

Da qui la collaborazione con Roberto Dia, ora fotografo ufficiale dell'ex capo politico del M5S. La possiamo prendere e dividerla in tre parti, per renderla più comprensibile dentro questo tempo sempr ...

"Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con ...