Paolisi, parte il centro estivo per ragazzi dopo il periodo di limitazioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaolisi (Bn) – L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Paolisi ha avuto esito positivo e finalmente ieri 13 agosto alle ore 9,30 hanno avuto inizio le attività del centro estivo, che il Comune di Paolisi ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Terraluna di Airola. Vi prenderanno parte circa 60 tra bambini e ragazzi della fascia di età 3/14 anni dal lunedì al venerdì nel periodo dal 13 al 28 agosto. Le attività si svolgeranno presso le piscine dell’impianto turistico Villaverde di Moiano. I partecipanti saranno divisi in due turni, a giorni alterni, ed ogni giorno in piccoli gruppi distanziati, al fine di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Paolisi parte GustoItaliano / La cipolla di Tropea Popolis Cipolla di Airola, nasce il presidio Slow Food per il rilancio economico del Sannio

Partito nel Beneventano, in Campania, il rilancio economico della cipolla di Airola con la nascita del presidio Slow Food. La cipolla dell'area territoriale della Valle Caudina, con origini che risalg ...

Partito nel Beneventano, in Campania, il rilancio economico della cipolla di Airola con la nascita del presidio Slow Food. La cipolla dell'area territoriale della Valle Caudina, con origini che risalg ...