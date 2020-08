MotoGp – Petrucci fa il punto dopo le FP2: “peccato per la pioggia. L’obiettivo di domani è il Q2” (Di venerdì 14 agosto 2020) dopo un primo turno di FP1 disputato sull’asciutto, la pioggia è scesa nel corso della mattinata sul tracciato austriaco, smettendo solo poco prima dell’inizio della FP2 di questo pomeriggio. Con l’asfalto in condizioni miste, con alcuni tratti completamente asciutti ed altri ancora bagnati, i piloti del Ducati Team hanno preferito scendere in pista nei minuti finali della sessione pomeridiana, completando solo un paio di giri prima dello scadere del tempo. Danilo Petrucci, soddisfatto delle sensazioni provate oggi in sella alla sua Desmosedici GP, termina la giornata con il dodicesimo tempo complessivo, a poco più di mezzo secondo dalla vetta della classifica. Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:24.837 (12°) “Purtroppo oggi abbiamo avuto a disposizione solo un ... Leggi su sportfair

