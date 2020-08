Matteo Renzi: "Non ritiro le querele a Beppe Grillo e al Fatto Quotidiano" (Di venerdì 14 agosto 2020) “Prendo atto che il Pd ritira le cause contro Beppe Grillo. Rispetto la scelta, anche se mi dispiace per i militanti: querelando Grillo - a nome del Pd - intendevo difendere l’onorabilità dei volontari, volgarmente accusati non solo sui social. Per quello che invece mi riguarda personalmente non intendo ritirare nessuna azione civile avanzata contro Beppe Grillo e contro Il Fatto Quotidiano”. Lo annuncia il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Leggi su huffingtonpost

ItaliaViva : .@matteorenzi stasera a Senigallia con 'La mossa del cavallo' - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Matteo Renzi: 'Non ritiro le querele a Beppe Grillo e al Fatto Quotidiano' - danstellina : @ivanscalfarotto Ha veramente dell'incredibile che Matteo Renzi ha sdoganato il governo con Beppe Grillo per calco… - BiancoliRosella : RT @mariamacina: Per noi è importante come il governo vorrà scrivere il Recovery Plan: basta assistenzialismo, servono gli investimenti. Ba… - HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Non ritiro le querele a Beppe Grillo e al Fatto Quotidiano' -