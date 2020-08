Marina di Ginosa: incidente, morto 26enne Era a bordo di una moto con un 28enne rimasto gravemente ferito (Di venerdì 14 agosto 2020) Guglielmo Valenza, 26 anni, di Marina di Ginosa, era a bordo della Ktm con un28enne. Lo scontro con un’Opel Corsa, in una contrada della località Marina, ha provocato il decesso del 26enne: inutili i tentativi, pure tempestivi, di rianimarlo. È in gravi condizioni, ricoverato al “Santissima Annunziata” di Taranto, l’altro che era in sella alla motocicletta. Da dettagliare cause e dibamica del sinistro risalente alle 13 circa. Guglielmo Valenza lascia la compagna e una figlia di cinque anni. L'articolo Marina di Ginosa: incidente, morto 26enne <small class="subtitle">Era a bordo di una moto con un ... Leggi su noinotizie

Un giovane di 26 anni, Guglielmo Valenza, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Marinella, a Marina di Ginosa (Taranto). La vittima era in sella a una moto che si ...

Notte di San Lorenzo, i controlli in spiaggia a Marina di Ginosa

MARINA DI GINOSA -Sono stati espletati nella notte tra il 10 e 11 agosto controlli da parte della Polizia Locale di Ginosa volti al rispetto dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 21 maggio ...

