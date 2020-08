Marco Rizzone si difende: "Attenti al fumo negli occhi" (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Il vice ministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, lo accusa di essere un "arraffone" e spera che il Movimento 5 stelle lo espella "senza se e senza ma". Il suo capogruppo alla Camera, Davide Crippa, lo invita a riflettere sull'opportunità di restare a Montecitorio e gli ricorda che il primo dovere di un parlamentare "è tutelare le istituzioni che rappresentiamo e, in seconda istanza, il Movimento 5 Stelle, senza guardare in faccia a nessuno". Lui, Marco Rizzone, finito nel vortice dello scandalo bonus, si difende su Facebook e in un lungo post spiega la sua versione della vicenda, passa al contrattacco e critica i suoi colleghi di partito. "Se avessi voluto intascarmi dei soldi - premette il deputato M5s - non mi sarei di certo tagliato più di 40 mila euro del mio stipendio da parlamentare, che ... Leggi su agi

