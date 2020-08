L’ultima ipotesi degli investigatori: il piccolo Gioele potrebbe esser morto nell’incidente (Di venerdì 14 agosto 2020) Stanno proseguendo intorno alla zona dei boschi di Caronia (Messina) le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto mentre si trovava con la madre – Viviana Parisi – trovata morta qualche giorno dopo in circostanze ancora da chiarire. Gli investigatori, anche nella giornata di oggi, sono tornati a perlustrare la zona, con l’intervento degli esperti della Scientifica che hanno accompagnato il Procuratore Capo di Patti, che indaga sul caso. Purtroppo, tre le ultime ipotesi investigative, sta emergendo sempre con più forza quella del piccolo morto per l’incidente stradale. LEGGI ANCHE > Viviana Parisi e i 22 minuti a Sant’Agata di Militello: essenziali per capire cosa sia successo a ... Leggi su giornalettismo

