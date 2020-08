L’Equipe massacra Icardi: “La sua mancanza di mobilità è lampante, è un peso”. Futuro lontano dal PSG? (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Equipe contro Mauro Icardi. Secondo il noto quotidiano francese, l’attaccante argentino vedrà la semifinale contro il Lipsia dalla panchina, almeno inizialmente. Il tutto per uno stato di forma tutt’altro che perfetto, come sottolinea l’Equipe: “La domanda da farsi è se Mauro Icardi in questo momento possa essere in grado di giocare una partita di alto livello… La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio. Se Tuchel vuole attaccare la profondità contro il Lipsia, allora Icardi non gli serve a nulla. In passato, in coppia con Mbappé, Icardi ha mostrato qualcosa d’interessante. Ma era in forma e stimolato dalla concorrenza di ... Leggi su calcioweb.eu

