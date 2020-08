Juventus, Dybala può essere ceduto: la maxi trattativa pensata dal club (Di venerdì 14 agosto 2020) "Un big esce e uno entra". Sarebbe questa la possibile strategia della Juventus per il prossimo mercato. Non solo il nome di Cristiano Ronaldo tra quelli in partenza. I rumors, adesso, coinvolgono anche Paulo Dybala.Juventus: Dybala per Pogbacaption id="attachment 996077" align="alignnone" width="485" Pogba (getty images)/captionSecondo Tuttosport la clamorosa suggestione delle ultime ore che vedrebbe l'addio di Dybala e l'ingresso di Pogba potrebbe anche diventare realtà. Pirlo accoglierebbe a braccia aperte il centrocampista e lo stesso farebbero in casa Red Devils per la Joya. Il nome del 10 argentino, però, è accostato anche al Real Madrid e, in quel caso, l'affare vedrebbe coinvolto anche Isco o Asensio, nomi che piacciono al nuovo allenatore bianconero.Suggestioni e ipotesi ma ... Leggi su itasportpress

