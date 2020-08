Inter, Kumbulla sempre più vicino: atteso il passo decisivo dei nerazzurri (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Inter di Steven Zhang starebbe per piazzare un grande colpo in difesa, che corrisponderebbe al nome di Marash Kumbulla, rivelazione della Serie A 2019/2020 con il Verona guidato da Ivan Juric. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, il quale ha evidenziato la palese sintonia fra il difensore centrale ed il club lombardo: l’acquisto sarà dichiarato ufficiale soltanto dopo l’attuazione del passo decisivo da parte dell’Inter, vicinissima a soddisfare le richieste degli scaligeri. Kumbulla sembra poter avere un futuro roseo, in Serie A, con la maglia della Beneamata. Leggi su sportface

