Incendi boschivi: in Toscana 200 roghi da gennaio, la media cala vertiginosamente (Di venerdì 14 agosto 2020) Da gennaio ad oggi in Toscana ci sono stati circa 200 Incendi boschivi , contro una media di 360 negli ultimi 5 anni . Le fiamme hanno percorso 150 ettari di superficie boscata , mentre la media del ... Leggi su lanazione

