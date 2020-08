Ilaria D’Amico, la foto con Gigi Buffon e i figli fa scattare i fan di Alena Seredova: “E ti pareva?” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ilaria D’Amico ha da poco annunciato il suo addio al calcio. Dopo ben 23 anni, per la giornalista e conduttrice sportiva è arrivato il momento di cambiare. Di “voltare pagina”, come spiega lei in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Con la fine della Champions volterò pagina – ha spiegato – con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla”, Dopo tanto tempo, la D’Amico sente quindi il bisogno di cambiare, esplorare nuovi ambiti e rimettersi in gioco. Il suo percorso in quel settore sente di averlo concluso, di aver dato e preso quanto poteva. E il suo Gigi Buffon è con lei: “Sa ascoltare ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - GossipItalia3 : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ritratto di ‘famiglia’, lei non abbraccia i figli della Seredova: haters in rivolta… - Interismo4 : Grave perdita in casa Juve: Ilaria D'Amico lascia Sky. - zazoomblog : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ritratto di ‘famiglia’ lei non abbraccia i figli della Seredova: haters in rivolta -… - Notiziedi_it : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in vacanza con i figli: eccoli felici nelle foto di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera