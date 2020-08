Il miracolo Lipsia riporta l'ex Ddr nell'èlite europea (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Con la vittoria a sorpresa per 2-1 sull'Atletico Madrid e l'approdo alla semifinale di Champions League contro il Psg, il Lipsia ha riportato la Germania orientale nell'elite del calcio europeo. Era dal 1974, quando il Magdeburgo vinse la Coppa delle Coppe battendo il Milan 2-0 nella finale di Rotterdam, che l'ex Ddr non si avvicinava all'Olimpo del vecchio continente. Il miracolo del Roten Bull E' un piccolo miracolo se si considera che la città della Sassonia è sì la culla del calcio tedesco (qui fu fondata la federazione Dfb nel 1900), ma da tempo i due club di Lipsia, Lokomotiv e Vfb, annaspavano tra serie minori e fallimenti mentre l'RB Lipsia (l'acronimo viene da Roten Bullen, lo sponsor Red Bull) è stato ... Leggi su agi

