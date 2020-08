Fortnite, ecco perché è scomparso dall’Apple Store e da Google Play (Di venerdì 14 agosto 2020) Da ieri, Fortnite è stato rimosso dall’Apple Store (e oggi anche il Google Play di Android si è adeguato): cos’è successo al popolare videogioco, uno dei più famosi al mondo? La nuova versione del gioco prodotto da Epic Games ha violato le regole sui pagamenti aggiungendo un sistema di pagamento diretto, all’interno dell’app, per acquistare le monete virtuali V-Bucks by-passando il sistema Apple. Questa novità veniva spacciata per conveniente per gli giocatori (che spendevano 7,99 euro, invece di 9,99, per 1000 monete), ma non è stata gradita dalla società di Cupertino. Il risparmio, infatti, era dovuto al “taglio” alle trattenute dovute ad Apple, che corrispondono al 30% per ogni transizione. La reazione dell’azienda fondata da ... Leggi su ilfattoquotidiano

