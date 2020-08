Ferragosto d’impegno per l’Esercito. Ventiduemila i militari operativi in Italia e in altri in 16 Paesi (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Esercito, con circa 22.000 soldati, è impegnato anche a Ferragosto in numerose attività operative, in Italia e all’estero. Quasi 3.300 uomini e donne sono impiegati fuori dal territorio nazionale, in 16 Paesi, in missioni sotto egida Onu, Ue e Nato, in attività di assistenza alle Forze locali Armate e di sicurezza volte alla stabilizzazione di aree di crisi internazionali e che contribuiscono in modo sostanziale alla difesa collettiva e alla sicurezza della Patria. “Circa 7.800 militari – riferisce una nota dello Stato maggiore dell’Esercito – presidiano il territorio in 56 province distribuite su tutto il territorio nazionale, in concorso alle Forze dell’Ordine, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, contribuendo direttamente ... Leggi su lanotiziagiornale

Esercito : Un Ferragosto di impegno e dedizione #alserviziodelPaese per circa 22.000 #soldati dell'#EsercitoItaliano… - fcolarieti : Ferragosto d’impegno per l’Esercito. Ventiduemila i militari operativi in Italia e in altri in 16 Paesi - daguannomassimo : RT @Esercito: Un Ferragosto di impegno e dedizione #alserviziodelPaese per circa 22.000 #soldati dell'#EsercitoItaliano #dipiùinsieme #noic… - Letargo6 : RT @Esercito: Un Ferragosto di impegno e dedizione #alserviziodelPaese per circa 22.000 #soldati dell'#EsercitoItaliano #dipiùinsieme #noic… - sollimagiuseppe : RT @Esercito: Un Ferragosto di impegno e dedizione #alserviziodelPaese per circa 22.000 #soldati dell'#EsercitoItaliano #dipiùinsieme #noic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto d’impegno Mattarella: la crisi non è finita. «Da Codogno riparte l’Italia del coraggio» Il Sole 24 ORE