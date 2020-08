Emma Marrone, terribile lutto per la cantante: “Ho il cuore spezzato in due” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tremendo lutto per la cantante Emma Marrone. A darne notizia è stata la stessa, tramite una storia in cui saluta l’amica Antonella Chiarello, morta a causa di una malattia incurabile. Emma Marrone, anche lei reduce da una malattia, ha voluto dedicarle parole molto toccanti. Il post di Emma Marrone per Antonella Un’amicizia intima, quella tra Emma Marrone e Antonella Chiarello. Non è chiaro dalle parole della cantante dove le due si siano conosciute, se fossero amiche strette o fosse il rapporto tra una fan con la sua idola, ma è evidente il dolore per la sua prematura scomparsa. La 25enne Antonella era assessore del comune di Basicò, nel messinese, sarebbe ... Leggi su thesocialpost

