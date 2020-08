Election day e taglio parlamentari: i sì della Consulta (Di venerdì 14 agosto 2020) La Consulta respinge i ricorsi e conferma l'Election dayErrato abbinare elezioni e referendum costituzionaleLesivo non prevedere una deroga all'obbligo di raccogliere le firmeDoglianze su riforma costituzionaletaglio dei parlamentariLa Consulta respinge i ricorsi e conferma l'Election dayTorna su La Corte Costituzionale, come preannunciato nel comunicato del 12 agosto 2020 (sotto allegato), ha dichiarato inammissibili i quattro ricorsi con cui sono stati promossi quattro conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato. Obiettivo comune? Opporsi all'abbinamento negli stessi giorni delle elezioni regionali, comunali e del referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Obiettivo saltato quindi ed Election day confermato per il 20 e ... Leggi su studiocataldi

