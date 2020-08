Due escursionisti smarriti sull’Etna salvati dalla guardia di finanza (Di venerdì 14 agosto 2020) PALERMO – I militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi hanno localizzato e tratto in salvo due escursionisti stremati che si erano smarriti sull’Etna. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Due escursionisti Dolomiti. Soccorsi in notturna due escursionisti stremati in ferrata Montagna.tv La Crissolo del “tutto esaurito” attende ancora la seconda seggiovia: così gli escursionisti arriverebbero in quota partendo dal centro paese

Una soluzione appoggiata dal Comune, dal paese, dal Parco del Monviso e dalla Regione. Prima con la Giunta Allemano, poi con la Giunta Cirio. Il presidente, un anno fa, a Paesana, diceva: “La soluzion ...

Escursionisti salvati nella notte sotto il temporale, a 2.600 metri di quota

AGORDO - L’allarme scatta alle 17 ma l'elicottero non li raggiunge a causa della pioggia. Escursionisti salvati dal soccorso alpino nel cuore della notte. È stato un intervento difficile e assai tosto ...

