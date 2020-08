Diecimila italiani sono in Grecia, Croazia, Spagna e Malta: “senza tampone non rientrano” (Di venerdì 14 agosto 2020) Chi entra in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, deve fare il test tampone per accertare o meno il contagio da coronavirus. Se volete, se dovete partire per le vacanze in Croazia, Grecia, Spagna o Malta, fatelo pure ma il rischio a detta degli esperti è altissimo. E al rientro sarete obbligati ad effettuare il tampone per accertare che siate negativi o meno al test Covid. Il tampone lo deve fare anche chi è stato in quei Paesi nell’arco dei 14 giorni antecedenti (non solo per un soggiorno ma anche per un semplice transito). E’ quanto contenuto nell’Ordinanza firmata dal ministero della Salute Roberto Speranza per le misure di contenimento del ... Leggi su chenews

Coronavirus, il rapporto choc del generale Lunelli: «L'Italia poteva evitare 10mila morti. Piano anti-pandemie inadeguato e vecchio»

