Dalla Germania: United, Chong in prestito al Werder Brema (Di venerdì 14 agosto 2020) Accostato in passato all'Inter, Tahith Chong dopo il rinnovo con il Manchester United nello scorso marzo, è pronto a una nuova avventura in Bundesliga. Come raccolto da Sky Sport Deutschland, sulla giovane ala olandese c'è l'interesse del Werder Brema che sta chiudendo con gli inglesi per un trasferimento in prestito.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Germania La Namibia rifiuta "l'elemosina" offerta dalla Germania come riparazione il genocidio delle tribù L'HuffPost Berlino inserisce Spagna fra paesi a rischio

La Germania ha inserito la Spagna fra le zone a rischio per il Coronavirus. Lo scrive la Dpa. Fanno eccezione però le isole Canarie, escluse dall'inasprimento delle misure per chi rientra dalle ferie.

Coronavirus: Berlino inserisce Spagna fra paesi a rischio

