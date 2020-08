Croazia, Grecia, Malta e Spagna Obbligo di tampone al rientro, tutte le info (Di venerdì 14 agosto 2020) Tornate dai paesi che hanno l’Obbligo di tampone? Ecco cosa fare. L’Asst Bergamo Ovest ha messo a disposizione dell’Ats di Bergamo le sue strutture per effettuare i tamponi ai cittadini rientrati da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Leggi su ecodibergamo

