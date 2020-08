Cristina Chiabotto Instagram vola in Turchia, followers insorgono: «Come hai fatto a partire?» (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di vacanze all’estero per Cristina Chiabotto, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004. Dopo un soggiorno a Capri, la 33enne ha pubblicato una serie di scatti che la mostra in aereo pronta a partire per la Turchia. Un post che ha scatenato reazioni contrastanti tra i followers, soprattutto in chi si è visto cancellato il volo per le stessa meta. «Come hai fatto?» o «Perché tu sì e noi poveri comuni mortali no?», sono alcuni dei commenti spuntati Come funghi sotto alle istantanee, che ritraggono la giovane sorridente. leggi anche l’articolo —> Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta analisi Covid: i ballerini di “Amici” di ... Leggi su urbanpost

Cristina Chiabotto, le parole dopo la frecciatina dell'ex: "Credo nella forza di un sorriso"

Cristina Chiabotto Instagram vola in Turchia, followers insorgono: «Come hai fatto a partire?»

Cristina Chiabotto su un volo diretto in Turchia. La showgirl torinese ha pubblicato una sequenza di foto che la mostrano con il passaporto in mano e il biglietto per l’agognata metà di vacanza.

