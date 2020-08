"Covid, in Puglia ricoverati 5 ragazzi in condizioni severe": l'allarme dell'epidemiologo Lopalco (Di venerdì 14 agosto 2020) L'eta media dei contagiati, dunque, si sta abbassando e i sintomi nei giovanissimi non sono sarebbero sempre blandi o assenti. Complice la movida e i viaggi all'estero Leggi su repubblica

rep_bari : 'Covid, in Puglia ricoverati 5 ragazzi in condizioni severe': l'allarme dell'epidemiologo Lopalco [aggiornamento de… - MarinR091 : RT @corina_magno: #14agosto La sera leoni, la mattina.... tamponi #Covid_19 #Puglia - cronaca_news : 'Covid, in Puglia ricoverati 5 ragazzi in condizioni severe': l'allarme dell'epidemiologo Lopalco… - Nadia90158174 : RT @corina_magno: #14agosto La sera leoni, la mattina.... tamponi #Covid_19 #Puglia - tds1990 : @AnesteTista Sto tornando dalla Puglia ed è come se il covid non fosse mai esistito. Non è questione di dove si fan… -