“Che il M5s sia per le alleanze è positivo, ma non sosterremo mai Raggi”: Zingaretti ‘dice qualcosa di sinistra’ (Di venerdì 14 agosto 2020) In realtà quel “…Dì una cosa di sinistra, dì una cosa anche non di sinistra, di civiltà.. dì una cosa, dì qualcosa! Reagisci!…”, nel celebre film Nanni Moretti lo indirizzava all’allora segretario Massimo D’Alema, sullo sfondo del suo ‘Aprile’ (1998) tuttavia, il fatto che oggi (2020) sia arrivato a Nicola Zingaretti è comunque un ‘segnale’ positivo, una reazione. E stamane, intervenendo sul Raggi bis nella Capitale, il segretario del Pd ha affermato che “Non è un tema personale, noi non sosteremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perché credo siano stati 5 anni drammatici per la Capitale e occorre ora dare voce ai cittadini, unire le forze produttive, sociali, culturali, politiche e ... Leggi su italiasera

lorepregliasco : Che piacesse o no, c'erano molti motivi per cui tanti votavano M5S nel 2013, nel 2016, nel 2018. Non-partito, rinno… - Giorgiolaporta : Era da #Tangentopoli che non si vedeva mezzo #Governo indagato. Mentre noi con lo stesso #avvisodigaranzia della… - davidealgebris : Più che tagliare il numero di Parlamentari andrebbe tagliato il numero di idioti in Parlamento. Questo M5S chiarame… - LuciaLaVita1 : RT @GianniMagini: La verità la sappiamo tutti su Alessandro #DiBattista. Peccato che qualcuno insista a tirarlo in ballo senza il suo conse… - evarist05268091 : RT @ivanscalfarotto: Con l’alleanza che conclude oggi l’inesorabile percorso di convergenza tra #PD e #M5S iniziato con l’elezione di @nzin… -

