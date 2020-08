Catania, agguati e regolamenti di conti: cinque esponenti del clan Cursoti Milanesi fermati per il duplice omicidio del 9 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci sono cinque fermi per il duplice omicidio a Catania. La procura distrettuale antimafia – a distanza di sei giorni dalla sparatoria che ha riportato la città agli anni in cui sull’asfalto rimanevano centinaia di morti ammazzati ogni anno – ha ricostruito quello che è accaduto sabato sera nel quartiere periferico di Librino. Secondo il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il pm Alessandro Sorrentino, ad aprire il fuoco verso il gruppo di cui facevano parte Enzo Scalia e Luciano D’Alessandro sono stati almeno in cinque: Carmelo Di Stefano, Roberto Campisi, Santo Tricomi, Antonino Marco Sanfilippo e Martino Carmelo Sanfilippo. Sono tutti pregiudicati e ritenuti legati al clan dei Cursoti Milanesi. Il primo ha una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rancori e rivalità che affondano le radici nel passato e che sono tornate in superficie nel pieno dell'estate, su una rampa di viale Grimaldi, a Librino. Con proiettili sparati, sangue e i corpi senza ...

