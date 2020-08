Calciomercato Torino, fatta per Ricardo Rodriguez: contratto di 4 anni per l’ex Milan (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Torino ha trovato l’intesa economica con Ricardo Rodriguez, terzino sinistro svizzero. I granata si erano precedentemente accordati con il Milan sulla base di 3 milioni di euro più bonus. Intesa totale trovata anche con il giocatore e, dunque, ultimo ostacolo superato. Il nazionale svizzero firmerà un contratto di 4 anni e ritroverà Marco Giampaolo, suo allenatore ai tempi del Milan.L'articolo Calciomercato Torino, fatta per Ricardo Rodriguez: contratto di 4 anni per l’ex Milan CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

