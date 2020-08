Bonus Inps, Tridico: 'Nessuno ha dato i nomi, garantita privacy' (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 9 agosto la notizia sui parlamentari che hanno ottenuto il Bonus Inps è uscita 'senza i nomi, perché i nomi non li sa Nessuno, non li dà l'istituto che garantisce la privacy'. A chiarirlo, durante ... Leggi su tgcom24.mediaset

TeresaBellanova : I parlamentari che hanno utilizzato il bonus hanno fatto una scelta inqualificabile. Ognuno si assuma fino in fondo… - Open_gol : Emilia-Romagna, sospeso il consigliere leghista Bargi: ha intascato due bonus Inps - HuffPostItalia : Andrea Dara: 'Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre' - sonia_cagnoni : RT @GuidoCrosetto: L’INPS non ha verificato solo gli eletti ma anche i loro familiari. Così il Fatto può dire che il bonus da 600€ è stato… - GabrieleIuvina1 : RT @vitalbaa: Tridico afferma che le notizie sui richiedenti il bonus non sono state diffuse da INPS. L’avevamo ipotizzato, come già il 1 a… -