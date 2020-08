Bielorussia: accordo Ue per sanzioni mirate (Di venerdì 14 agosto 2020) BRUXELLES, 14 AGO - I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno trovato un accordo politico per sanzioni contro i responsabili delle violenze contro i manifestanti ed i brogli elettorali. Ora ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Sanzioni Ue contro le violenze e i brogli in #Bielorussia. #Minsk, disposti a dialogo #ANSA - hidalgoandante : RT @ClaudiaZappala_: Diciamo che prima si fa effettivamente qualcosa, meglio è. - mcristinafiori : @magozufus1 Me lo sono chiesta anch’io. Oggi ha blaterato sul dramma del ponte di Genova, sul superamento del doppi… - ClaudiaZappala_ : Diciamo che prima si fa effettivamente qualcosa, meglio è. - danieledann1 : ?? #Bielorussia: accordo #Ue per sanzioni mirate. L'adozione formale avverrà nelle prossime settimane. #elezioni… -