Barcellona, Umtiti positivo al COVID-19: il comunicato (Di venerdì 14 agosto 2020) Samuel Umtiti è risultato positivo al COVID-19: il difensore blaugrana è asintomatico. Il comunicato del club spagnolo Samuel Umtiti è risultato positivo al COVID-19 dopo i test effettuati giovedì sulla squadra. Lo comunica il club blaugrana con una nota ufficiale. Tuttavia il difensore francese non in Portogallo con la squadra che tra poche ore affronterà il Bayern Monaco. «Dopo i test PCR effettuati questo giovedì, il giocatore della prima squadra Samuel Umtiti è risultato positivo al COVID-19. Il calciatore è asintomatico, gode di buona salute ed è isolata a casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, ... Leggi su calcionews24

