Barcellona-Bayern, Piqué: 'Vergogna, toccato il fondo' (Di venerdì 14 agosto 2020) L' umiliazione storica contro il Bayern provocherà un terremoto a Barcellona. E Gerard Piqué ne è pienamente consapevole. "Non so se questa sia la fine di un ciclo, non so come catalogare questa ... Leggi su gazzetta

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - Eurosport_IT : BAYERN DA SBALLO! Barcellona spazzato via, i tedeschi volano in semifinale dove troveranno una tra Manchester City… - DiMarzio : #Barcellona, rabbia #Piqué: “Toccato il fondo” | #UCL - undertheanus : @PBPcalcio Io però onestamente mettendo a paragone le due gare ho visto il Milan distruggere di più la Juventus che… - cuoredialiante : RT @sassipiedimonte: 'Il calcio non è la play station' #Allegri in cattedra. #Setien #Sarri #Barcellona #Juventus #Lione #Bayern. #Adani #T… -