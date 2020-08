Atletica, Monaco Diamond League: Cheptegei record del mondo nei 5000 (Di venerdì 14 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

(ANSA) - MONACO, 14 AGO - Atletica spettacolo nel primo meeting Diamond League del post-Covid-19, l'Hercules nello stadio Louis II del Principato di Monaco. L'ugandese Joshua Cheptegei ha stabilito il ...

Diamond League, exploit di Ajla Del Ponte

Ajla Del Ponte ha conquistato i 100m nel meeting della Diamond League di Monaco. Grande prova per la rossocrociata che alla prima apparizione in Diamond League ha firmato la vittoria in 11''15 davanti ...

